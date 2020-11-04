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04 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Лев Лещенко

"Откройте, Давид": Лев Лещенко

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Очередь из желающих посмотреть "Щелкунчика" собралась у Большого театра

Давид Виннер провел день с народным артистом РСФСР – Львом Лещенко. Они поговорили об истории российской музыки, эпохальных песнях, современных голосах и артистах, о том, в какой момент Лев Валерьянович понял, что всю жизнь будет заниматься вокалом, почему не стал развивать талант композитора, в каких драматических ролях он мог бы блистать, а также о том, что он думает о современной медиасфере.

О легендарных песнях, современной эстраде и образе артиста – в программе "Откройте, Давид".

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