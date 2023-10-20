Восстановленную версию "Тайны третьей планеты" покажут на фестивале в Москве

Фото: кадр из фильма "Тайна третьей планеты"; режиссер – Роман Качанов; производство – Союзмультфильм

Восстановленную версию "Тайны третьей планеты" покажут на Большом фестивале мультфильмов в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма" сообщил ТАСС.

"Специальный показ будет приурочен к 75-летию художника-постановщика картины Натальи Орловой, которая встретится со зрителями перед сеансом", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что эту копию восстановили специально для показа в кинотеатрах. В частности, в картине убрали из кадра технические недостатки, которые появились со временем. Кроме того, при участии Орловой был также восстановлен оригинальный цвет мультфильма, заключили в "Союзмультфильме".

Фестиваль пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября.

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