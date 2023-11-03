Городские службы обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового павильона "Атом", расположенного на ВДНХ.

"Выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 киловольт, которые, в отличие от напряжения 10 киловольт, позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии", – сказано в сообщении комплекса в телеграм-канале.

Также специалисты установили оборудование встроенной трансформаторной подстанции, которое закрепили внутри павильона. В результате максимальная мощность электроэнергии достигла более 2,6 тысячи киловатт.

Заммэра Москвы Петр Бирюков добавил, что вопросам энергоснабжения на объектах уделяется особое внимание. По его словам, за первое полугодие этого года подключили к электросетям более 800 зданий.

Ранее Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым открыл павильон "Атом" на ВДНХ в Москве.

Новый павильон "Атом" – это научно-технологический выставочный комплекс, состоящий из семи этажей, три из которых – подземные. Общая площадь составляет 25,3 тысячи "квадратов", в том числе 1,2 тысячи квадратных метров – эксплуатируемая кровля. Возведение объекта велось с 2017 года за счет средств ГК "Росатом".

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ