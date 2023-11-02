Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 19:15

Город

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: хирурги могут проводить на 25% больше операций благодаря флагманским центрам

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

2 ноября состоялась церемония открытия павильона "Атом" на ВДНХ. Это новый музей, посвященный ядерной энергетике.

В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым.

По словам мэра, новый павильон является одним из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в РФ, построенных за последние десятилетия. При его строительстве использовались сложные технические решения.

Выставочный комплекс занимает семь этажей, три из которых – подземные. Об особенностях этого музея – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана КлючниковаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика