Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

2 ноября состоялась церемония открытия павильона "Атом" на ВДНХ. Это новый музей, посвященный ядерной энергетике.

В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым.

По словам мэра, новый павильон является одним из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в РФ, построенных за последние десятилетия. При его строительстве использовались сложные технические решения.

Выставочный комплекс занимает семь этажей, три из которых – подземные. Об особенностях этого музея – в эфире телеканала Москва 24.