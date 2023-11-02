Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил выдающимся жителям столицы награды России и Москвы. Торжественная церемония прошла в белом зале столичной мэрии.

"Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим праздником – Днем народного единства. Этот праздник был посвящен и основан в память о самых сложных, трагических событиях нашей страны, которые потребовали единства всей нации для того, чтобы спасти Россию. И сегодня наша страна снова переживает очень сложные, трагические времена", – отметил градоначальник.

Мэр Москвы заявил, что город продолжает свое развитие, не отказавшись ни от одной программы. По его словам, в столице продолжается строительство, обучение, работают медучреждения, развивается наука, внедряются инновации. Москва продолжает преображаться и становиться с каждым годом лучше, отметил градоначальник.

"Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают в свою работу душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу. Поздравляю вас с наградами! Спасибо вам", – сказал Собянин.

Мэр вручил гражданам российские государственные награды – орден Александра Невского, орден "Родительская слава", орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За спасение погибавших".

Помимо этого, некоторые москвичи были отмечены почетной грамотой и благодарностью президента России, почетными званиями "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный строитель Российской Федерации".

Также Собянин вручил жителям Москвы знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет, ХL лет, ХХХ лет за многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы. Ряд работников Московского метрополитена за серьезный вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетнюю добросовестную работу стали обладателями звания "Почетный работник транспорта города Москвы".

Градоначальник присвоил артисту драмы Московского государственного академического театра "Русская песня" Вячеславу Манучарову звание "Почетный деятель искусств города Москвы" за заслуги в развитии культуры и многолетнюю творческую деятельность. Также некоторые москвичи получили почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" и почетные звания "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный спасатель города Москвы", "Почетный пожарный города Москвы".

В конце октября Владимир Путин наградил орденом Почета российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Согласно указу российского лидера, Басков награжден за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого президент РФ подписал указ о награждении президента Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Жапаров получил орден за серьезный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

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