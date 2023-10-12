Путин подписал указ о награждении президента Киргизии орденом Почета

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Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что Жапаров награжден за "значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества" между Россией и Киргизией, а также за "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Указ был подписан в первый день официального визита главы РФ в Киргизию. В рамках визита российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проведет серию двусторонних встреч, в том числе с Жапаровым, посетит ряд мероприятий.

Ранее Путин присвоил художнику Александру Шилову звание Героя труда РФ. Деятель был отмечен за достижения в области искусства и многолетнюю плодотворную работу.

До этого президент РФ наградил режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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