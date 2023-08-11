Собянин наградил победителей столичного конкурса лучших строительных проектов 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в преддверии Дня строителя вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства – 2022". Церемония состоялась 11 августа в концертном зале "Зарядье".

"Что объединяет разные проекты, которое мы создаем в нашем городе? Все это можно объединить и сказать, что мы с вами создаем огромный, большой проект под названием "Москва". <...> Конечно, это исторические здания и сооружения. <...> Но это и огромное количество новых, современных зданий, которые <...> делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся", – сказал в ходе мероприятия мэр.

На конкурс было подано 124 заявки в 12 номинациях. Победителями стали 23 проекта, а главным из них признана Большая кольцевая линия столичного метро. По словам градоначальника, БКЛ – это не просто объект, а настоящий подвиг московских строителей.

Накануне Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений Москвы. По словам мэра, эти люди делают все, чтобы жители столицы активно занимались спортом: так, сегодня в городе насчитывается 120 тысяч спортсменов-профессионалов и 5,5 миллиона любителей.



Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы