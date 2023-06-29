Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в четверг, 29 июня, вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства. В этом году ее лауреатами стали 23 архитектора.

"Есть механизм, есть экономика, и есть политическая воля, теперь, что главное? Главное – ваш талант", – сказал мэр во время церемонии награждения.

От себя и от лица всех горожан он поблагодарил лауреатов за отношение к городу, их работу, а также талант, который они проявляют при проектировании зданий.

Премии Москвы в области архитектуры присуждаются в 12 номинациях. Они вручаются как отдельным специалистам, так и коллективам. Размер вознаграждения при этом для всех одинаковый – 1 миллион рублей.

В этом году в качестве претендентов было отобрано 52 проекта из 162. С 2018 года лауреатами премии стали 63 человека.

8 июня в преддверии Дня России Собянин вручил награды заслуженным москвичам. Так, например, митрополит Дионисий Воскресенский и глава центра "Миротворец" Михаил Аничкин удостоились ордена Дружбы. А народная артистка России Ольга Остроумова была награждена званием почетный деятель искусств города Москвы.

