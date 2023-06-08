Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил ряд наград жителям Москвы. Церемония награждения проходила в Белом зале столичной мэрии.

Мэр поздравил присутствующих с наступающим праздником и напомнил, что РФ привыкла к испытаниям. Собянин отметил, что Россия проходила через революции, войны и различные проблемы.

"Наши предки, наши деды, прадеды вышли победителями. Сегодня наш черед", – сказал он.

По мнению Собянина, необходимо сделать все, чтобы те, кто сейчас на фронте, ни в чем не нуждались, чувствовали поддержку. Экономика страны, продолжил градоначальник, также должна преодолевать объявленную санкционную войну, поддерживать социальное благополучие, реализовывать запланированное.

Собянин подчеркнул, что и Москва, и страна достойно справляются со сложностями. Во многом это заслуга мер поддержки, политики, проводимой президентом и правительством РФ, а также тех, кто находился в Белом зале, и других москвичей. Мэр отметил их талант, характер, трудолюбие.

"И я уверен, что мы преодолеем все эти сложности и победим", – поделился он.

Собянин вручил орден Дружбы первому зампреду комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, председателю совета директоров международного центра безопасности "Миротворец" Михаилу Аничкину и митрополиту Дионисию Воскресенскому.

Народная артистка России Ольга Остроумова была награждена званием почетный деятель искусств города Москвы. Ряд москвичей получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетную грамоту и благодарность президента РФ. Группа медицинских работников отмечена медалью Луки Крымского.

Также жителям столицы присвоили такие почетные звания, как заслуженный строитель РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник здравоохранения РФ.

Мэр наградил группу москвичей знаками отличия "За безупречную службу Москве" L, "За безупречную службу Москве" ХL, "За безупречную службу Москве" ХХХ. Также он отметил горожан званиями почетный работник транспорта Москвы, заслуженный учитель Москвы и заслуженный врач Москвы.

В День московского ресторатора Собянин вручил награды работникам предприятий общественного питания. По его словам, в советское время граждане отмечали, что они связывают город со зданием Кремля, правительства, но в нынешнее время люди говорят о кафе, ярмарках, ресторанах и других местах.

В феврале 2023 года мэр наградил лауреатов 2022 года в области физической культуры и спорта. Мероприятие состоялось в преддверии Дня зимних видов спорта. Премии получили 25 столичных спортсменов.

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам