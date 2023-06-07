Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В День московского ресторатора Сергей Собянин вручил награды работникам предприятий общественного питания. Церемония проходила в Белом зале мэрии Москвы.

"За десятилетие количество кафе, ресторанов в Москве увеличилось в 3,5 раза. Это совместная работа города и вашего сообщества, вас лично. Город создал за эти годы огромное количество общественных пространств, комфортных, безопасных, красивых, по которым гуляют каждый день миллионы москвичей, и некоторые заглядывают к вам, чтобы выпить чашку кофе или посидеть в ресторане", – сказал он.

В данный момент столица ассоциируется с отраслью гостеприимства, а ключевым звеном города выступают кафе и рестораны, добавил мэр.

По его словам, в советское время граждане отмечали, что они связывают город со зданием Кремля, правительства, но в нынешнее время люди говорят о кафе, ярмарках, ресторанах и других местах.

"И это не просто самодеятельность. Все, что вы делаете, – мирового уровня", – подчеркнул Собянин.

В качестве доказательства своих слов мэр напомнил о присвоении ряду заведений звезд "Мишлен". Он добавил, что за минувшие годы в городе была проделана работа, которая поспособствовала улучшению налогового режима и уменьшению административного давления в сфере общественного питания.

"Это ваш профессиональный праздник. Я от имени москвичей хочу сказать огромное спасибо, поздравить с наградами. Спасибо, друзья", – сказал градоначальник.

Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" получил от Собянина генеральный директор ООО "Кафе плюс" Александр Зайцев, звания почетный работник торговли и услуг Москвы был удостоен шеф-повар ресторана "Турандот" Дмитрий Еремеев. Также мэр вручил благодарности.

Ранее Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Жителей столицы наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством", орденом Дружбы и медалью Луки Крымского.

Заслуги граждан были отмечены почетной грамотой и благодарностью президента России, почетными званиями заслуженный строитель Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации и другими.



Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам