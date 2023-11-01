Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в столице.

Он отметил, что в январе 2023 года открыли флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте – в НИИ СП имени Склифосовского, а в сентябре – в ГКБ № 15 имени Филатова. С начала их работы хирурги провели почти 15 тысяч экстренных операций, потому что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи. Также благодаря флагманам столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций, добавил он.



Мэр подчеркнул, что большинство хирургических вмешательств выполняется малоинвазивными методами, во всех флагманских центрах есть палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения, также там выстроена четкая медицинская логистика с момента поступления пациента до его доставки в операционную. Флагманы оборудованы современным медицинским оборудованием и гибридными операционными, уточнил Собянин.

Градоначальник заявил, что сейчас строятся еще три флагманских центра в ГКБ имени Боткина, имени Буянова, имени Пирогова. Также проведут реконструкцию приемных отделений в 11 столичных стационарах, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что комплекс онкобольницы № 62 поможет вывести профильную помощь на новый уровень. По его словам, амбулаторно-стационарный корпус медучреждения соединят с операционно-реанимационным блоком двумя переходами. В нем расположат 18 операционных, благодаря чему за одну смену специалисты центра смогут принять до 1 200 пациентов.

Городская онкологическая больница № 62 получит новый комплекс зданий – Собянин