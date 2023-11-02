Дептранс выпустил тематические "Тройки" вместе с детскими технопарками Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс совместно с детскими технопарками Москвы выпустил пять новых тематических карт "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Карты посвящены самым популярным направлениям, которым обучаются дети: программированию, авиа и космосу, биотехнологиям, 3D-технологиям и виртуальной реальности, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что в детских технопарках Москвы дети и подростки от 6 до 17 лет могут попробовать себя в разнообразных направлениях техники и науки. Кроме того, подобные центры помогают определиться с профессией, отметили в департаменте.

Приобрести лимитированные "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на сайте.

Ранее новые тематические "Тройки" и билеты "Единый" выпустили в Москве к мероприятиям "Дни регионов Дальнего Востока". Отмечалось, что приобрести "Тройки" с новым дизайном можно в кассах на Кольцевой линии, а билеты "Единый" – во всех кассах и автоматах столичного метрополитена.

До этого появились лимитированные "Тройки" со снимками финалистов конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха". Ликсутов сообщал, что каждое фото отражает красоту и многообразие животного мира России.

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД