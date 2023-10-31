Тематические "Тройки" со снимками дикой природы выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" со снимками финалистов конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха" выпустили в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Каждое фото отражает красоту и многообразие животного мира России. На них изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новые "Тройки" выпустили совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Приобрести карты можно на сайте сувенирного магазина метро, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".



Ранее в честь Московского физико-технического института (МФТИ) также выпустили тематические карты с узорами. В Дептрансе объяснили, что узор с шестиугольником напоминает графен, за который выпускники вуза получили Нобелевскую премию, полуовалы – арку Лабораторного корпуса, а третий узор означает самих выпускников МФТИ.

Аналогичные "Тройки" выпускали в честь 125-летия МХТ имени Чехова, столетия музея МХАТ, запуска второго речного маршрута, "Движения первых", концертного зала в "Зарядье", 876-летия Москвы и 80-летия Школы-студии МХАТ.

Кроме того, карты появились в честь: запуска МЦД-3 и МЦД-4, 100-летия регби в РФ и 65-летию Мосгортранса.

Дептранс выпустил карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы