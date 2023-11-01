Тематические "Тройки" выпустили в Москве к мероприятиям "Дни регионов Дальнего Востока"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые тематические транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый" выпустили в Москве к мероприятиям "Дни регионов Дальнего Востока". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На карте "Тройка" изображен владивостокский маяк Токаревского, а на "Едином" – силуэт знаменитого камчатского краба", – говорится в публикации.

Пассажирам рассказали, что приобрести "Тройки" с новым дизайном можно в кассах на Кольцевой линии, а билеты "Единый" – во всех кассах и автоматах столичного метрополитена.

Ранее в честь Московского физико-технического института (МФТИ) также выпустили тематические карты с узорами. В Дептрансе объяснили, что узор с шестиугольником напоминает графен, за который выпускники вуза получили Нобелевскую премию, полуовалы – арку Лабораторного корпуса, а третий узор означает самих выпускников МФТИ.



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