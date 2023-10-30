30 октября, 12:43Транспорт
Тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню качества в метро Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В продаже в Московском метрополитене появились тематические билеты "Единый", выпущенные в честь Всемирного дня качества. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На билеты нанесли изображение российского Знака качества. Им маркируют товары, которые успешно прошли проверку Роскачества.
Приобрести тематические проездные можно во всех кассах и автоматах на Кольцевой линии столичного метрополитена.
До этого в честь запуска второго речного маршрута в Москве выпустили тематические "Тройки". Второй речной маршрут позволил пассажирам экономить до 30–40 минут. На билетах изобразили схему движения речных трамваев.
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