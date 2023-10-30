Тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню качества в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продаже в Московском метрополитене появились тематические билеты "Единый", выпущенные в честь Всемирного дня качества. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На билеты нанесли изображение российского Знака качества. Им маркируют товары, которые успешно прошли проверку Роскачества.

Приобрести тематические проездные можно во всех кассах и автоматах на Кольцевой линии столичного метрополитена.

До этого в честь запуска второго речного маршрута в Москве выпустили тематические "Тройки". Второй речной маршрут позволил пассажирам экономить до 30–40 минут. На билетах изобразили схему движения речных трамваев.

