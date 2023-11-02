Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым открыл павильон "Атом" на ВДНХ в Москве.

Столичный мэр назвал это событие грандиозным, отметив, что подобные объекты в стране вводятся редко. По словам Собянина, новый павильон является одним из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в РФ, построенных в последние десятилетия.

Градоначальник заметил, что они вместе с Кириенко плечом к плечу занимались возрождением этой отрасли.

"Проблем было очень много, но тем не менее они были преодолены, и сегодня корпорация является одной из ведущих в мире. Я считаю, что она лучшая в мире. И мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на Выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", – сказал Собянин.

Мэр поздравил присутствующих с открытием павильона. Собянин рассказал, что при обсуждении проектов будущего павильона поднималось сразу несколько тем – от самых утилитарных до самых сложных. Градоначальник отметил, что в итоге выбрали самую трудную отрасль. По его словам, по итогу проект воплотился так, как он был задуман. Мэр назвал открытие павильона большим праздником для ВДНХ, Москвы и всей страны.

Кириенко, в свою очередь, заявил, что история атомной отрасли, которую отражает павильон "Атом", является предметом общенациональный гордости.

"Все только впереди, потому что тысячи мальчишек и девчонок, которые придут в этот новый павильон "Атом" на ВДНХ, испытают чувство удивления и гордости. Это превратится в их новую мечту, которая обязательно завершится свершениями, победами и удачами", – указал Кириенко.



Новак, комментируя открытие павильона, назвал это событие одним из важнейших в жизни Москвы и страны в целом. Он отметил, что "Атом" – это крупнейшая выставка ядерной энергетики. На ней будет возможность узнать прошлое, настоящее и будущее атомной отрасли, поделился он.

Лихачев также выразил благодарность всем, кто участвовал в создании павильона. Вместе с тем он поблагодарил Собянина. Лихачев напомнил, что столичный мэр является первым председателем наблюдательного совета, однако, отметил он, без ручного управления градоначальника всем объектом ВДНХ создатели не смогли бы построить павильон в срок.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что новый павильон "Атом" – это научно-технологический выставочный комплекс, состоящий из семи этажей, три из которых – подземные. Общая площадь составляет 25,3 тысячи "квадратов", в том числе 1,2 тысячи квадратных метров – эксплуатируемая кровля.

Возведение объекта велось с 2017 года за счет средств ГК "Росатом". Павильон "Атом" может вместить до 2 тысяч гостей, уточнили в пресс-службе. Посетители также могут ознакомиться с такими экспонатами, как "Ядерный реактор Ф-1", "Бомба РДС-1" и "Царь-бомба".

Как ранее уточнял Собянин, на крыше объекта создадут ресторан с витражным остеклением и террасой. Оттуда гостям будет доступен панорамный вид на главную аллею ВДНХ. В павильоне планируется организовывать выставки, лекции и деловые встречи. Экспозицию объекта разделили на несколько территорий: "Советский атомный проект", "Время первых", "Современная атомная промышленность".



Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ