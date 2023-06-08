Фасаду павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ восстановили белокаменную облицовку

Фото: портал мэра и правительства Москавы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Реставраторы вернули фасаду павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" (ранее – "Поволжье") на ВДНХ белокаменную облицовку. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что при работе специалисты опирались на архивные фотографии 1951–1954 годов и чертежи. Куратор проекта Игорь Пурынов рассказал, что здание было построено почти 70 лет назад. Тогда при оформлении фасада основными темами стали героика разгрома немецко-фашистских войск в годы ВОВ, освоение реки Волги и возрождение народного хозяйства в Поволжье.

Однако в 1959 году многая часть декора была демонтирована, павильон сменил название на "Радиоэлектронику и связь", здание закрыли металлическими пластинами, добавил Пурынов. Из-за этого облицовка была утрачена более чем на 70%, а на сохранившихся частях появились трещины, выбоины, сколы, мох, лишайник, плесень.

Уточняется, что во время работ специалисты очистили белый камень, укрепили его и восполнили утраты. Они использовали метод прямого наращивания минеральным вяжущим веществом, когда порошкообразный материал смешивается с водой и наполнителем, чтобы получилась пластичная масса, которая затем превращается в искусственный камень.

Также реставраторы вставляли целые фрагменты белого камня. Затем специалисты провели биоцидную обработку, докомпоновали сохранившиеся блоки, смонтировали утраченные и затерли швы.

"Образцы камня для восстановления фасада привозили из разных уголков, прежде всего искали по странам, которые входили в состав СССР. В итоге был согласован камень Храповицкого месторождения Владимирской области, который максимально повторяет исторический по цвету и текстуре", – рассказал Пурынов.

Когда все работы будут завершены, на фасаде появится архитектурно-художественная подсветка с праздничным и повседневным режимом. В верхней части главного фасада смонтируют 109 небольших прожекторов, которые будут подсвечивать фигуры на устоях и центральную скульптуру.

По периметру здания в отмостку вмонтируют 65 светильников. На колоннах для подсветки барельефов, на устоях горельефов и под окнами для подсветки лепного декора разместят светодиодные ленты. В чашах фонтанов-каскадов их сделают водонепроницаемыми, заключили на портале.

7 июня на Ленинском проспекте в Москве приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Корпус является объектом культурного наследия. Строительство объекта завершили в 1802 году по проекту архитектора Алексея Бакарева.

Ранее стало известно, что за пять лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев. В них столичные музеи экспонируют свои коллекции. Многие экспозиции в отреставрированных зданиях демонстрируют гражданам разные эпохи и авторов, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки или искусства.

Посетители павильона № 15 на ВДНХ смогут увидеть потолочную живопись