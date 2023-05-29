Сергунина рассказала, что за пять лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние пять лет в столице было отреставрировано более 40 памятников архитектуры, в которых экспонируют свои коллекции столичные музеи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик – оформление фасадов и интерьеров", – отметила она.

По ее словам, многие экспозиции в отреставрированных зданиях демонстрируют гражданам разные эпохи и авторов, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки или искусства.

Сергунина привела в пример палаты Старого государева двора в Зарядье, которые в данный момент являются частью Государственного исторического музея.

В 1631 году палаты стали частью Знаменского монастыря, в середине XIX века император Александр II приказал провести реставрацию строения. В 2017–2018-х годах специалисты вновь обновили здание, восстановили фасады и кирпичную кладку стен, отремонтировали кровлю, каменную лестницу, полы, своды, живопись на стенах и другое. Проект был отмечен премией конкурса правительства Москвы "Московская реставрация".

Еще одним участником конкурса стал дом писателя Ивана Тургенева на улице Остоженке, построенный в 1819 году. С 2015 по 2018 год во время реставрации удалось усилить фундамент дома и несущие конструкции, отремонтировать деревянные стены, окна, двери, восстановить интерьеры и фасады. В данный момент здание занимает Дом-музей Ивана Тургенева – филиал Государственного музея Александра Пушкина.

Павильон "Грот" на территории усадьбы "Кусково" был построен в середине XVIII века. Одной из особенностей строения является декор, выполненный из раковин 24 видов моллюсков.

В период с 2017 по 2019 год павильон был отреставрирован, а специалисты уделили большое внимание именно этому декоративному элементу. Ученые из Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук помогли провести работы и найти альтернативы для восполнения утрат, так как некоторые виды моллюсков уже вымерли.

В данный момент павильон является одним из самых известных объектов музея-усадьбы "Кусково".

В 2021 году в помещениях Музея-квартиры писателя Федора Достоевского также были проведены работы по реставрации. Удалось восстановить кирпичную кладку дома и штукатурный слой, окна, двери, лестницы, паркет и другие элементы.

Музей Павла и Сергея Третьяковых был отреставрирован в 2017 году, специалисты проводили работы согласно чертежам. Им удалось восстановить карнизы, отреставрировать подоконники, дубовые оконные рамы, латунную фурнитуру и другое. Реставраторы также расчистили и сохранили на лестнице участок старинной кирпичной кладки.

Труд специалистов в 2021 году был отмечен сразу тремя номинациями премии "Московская реставрация".

Ранее сообщалось, что Доходный дом Анны Шугаевой в столичном Тверском районе капитально отремонтируют и отреставрируют. Специалисты восстановят потолок, стены, инженерные коммуникации и выполнят множество других работ.

