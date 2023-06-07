В Москве приступили к реставрации фасадов исторического корпуса МИСиС

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

На Ленинском проспекте в Москве приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Корпус является объектом культурного наследия. Строительство объекта завершили в 1802 году по проекту архитектора Алексея Бакарева.

Здание украшают скульптуры шахтеров, размещенные над главным входом. Внутри учреждения сохранились лестницы чугунного литья XIX века и кирпичные своды домовой церкви 1836–1839 годов.

"Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идет подготовка к работам в интерьерах", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Образовательная деятельность в корпусе осуществляется порядка 200 лет. До этого в нем преподавали для студентов Московского городского мещанского училища, Московской горной академии и других институтов.

До этого стало известно, что за пять лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев. В них столичные музеи экспонируют свои коллекции. Многие экспозиции в отреставрированных зданиях демонстрируют гражданам разные эпохи и авторов, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки или искусства.

