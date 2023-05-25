Доходный дом Анны Шугаевой капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доходный дом Анны Шугаевой в столичном Тверском районе капитально отремонтируют и отреставрируют. Проект уже утвердила Москомэкспертиза, передает портал мэра и правительства Москвы.

Семиэтажное здание расположено по адресу улица Садовая-Самотечная, дом 2/12. Его построил в начале прошлого века архитектор Василий Волокитин. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. В ходе капитального ремонта специалисты восстановят потолок и стены, инженерные коммуникации.

Кроме того, работники заменят почтовые ящики, установят этажные таблички в подъездах и отремонтируют парадные и служебные лестницы. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, также планируется реставрация лепного декора потолков и напольного покрытия. Вместе с этим в доме восстановят площадки, металлические ограждения маршей.

"Отдельный комплекс мероприятий будет направлен на реставрацию скульптуры рыцаря с мечом в нише с табернаклем в верхнем ярусе главного северного фасада. Помимо этого, предусмотрена реставрация колонок и трехчастных аркад верхних этажей и порталов парадных входов со скульптурами львов", – заключила Яковлева.

Ранее стало известно, что победитель открытых торгов будет заниматься реставрацией части городской усадьбы Шубиных, которая находится на Малой Дмитровке в Москве. По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, победитель сможет использовать помещения в течение 49 лет.