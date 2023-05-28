Собянин заявил о начале благоустройства территории Московского дворца пионеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице начали проводить работу по благоустройству территории около Московского дворца пионеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"При разработке проекта учли особенности архитектурного ансамбля, внимательно подошли к восстановлению памятника советского модернизма. Исторические элементы комплекса, оставшиеся от первоначальной идеи авторов, сохраним и при необходимости отреставрируем", – подчеркнул он.

По словам мэра, специалисты также приводят в порядок главный вход, Площадь парадов и центральную аллею.

Градоначальник отметил, что планируется заняться дорожками, планировочными линиями, освещением, навигацией, асфальтом и пандусами для маломобильных москвичей. На трибуне с лестницами специалисты намерены установить модульные кубы, которые помогут преобразить пространство.

В самом здании дворца проходит реставрация. В его пяти корпусах сделали уже более половины работ, в настоящее время строители занимаются кровлей здания, уточнил Собянин.



"В зале активных игр корпуса 1 реставрируют геометрическое панно, в фойе пионерского театра – настенную композицию "Любимые литературные герои", над входом в концертный зал – скульптурный фриз. Восстанавливаем уникальный "Зал 100 фонарей" в корпусе 2", – добавил он.

Ранее Собянин сообщил, что реконструкцию Центра театра и кино на улице Поварской планируется завершить в следующем году. По его словам, в городе реконструировали уже 80 зданий театров. При содействии художественного руководителя театра Никиты Михалкова был создан проект нового здания, указал мэр.