Благоустройство территорий началось возле станции Поклонная Киевского направления МЖД

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство рядом со станцией Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) началось в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Главная задача проекта – сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он добавил, что участок возле реки Сетуни будет благоустроен, в районе появятся зоны для отдыха и прогулок, а ближе к концу работ специалисты займутся озеленением территории.

Отмечается, что работы будут проводиться на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, на участке Поклонной улицы от 4-го до 17-го дома, на Проектируемом проезде № 1138, на территории микрорайона Сетунь и во 2-м Мосфильмовском переулке.

Во время работ по благоустройству специалисты уберут под землю провода, заменят асфальтовое покрытие на тротуарах и дорогах, поставят новые остановки, установят фонари, на переходах рядом со станцией возведут опоры контрастного освещения, а также построят новые парковки, указано в сообщении.

Возле реки Сетуни, на участке между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком, работники займутся укреплением склонов для предотвращения оползней. Рядом с рекой появится переходный мост, который станет еще одним маршрутом, ведущим к станции будущего МЦД-4.

Основные работы рядом со станцией Поклонная планируется завершить до конца этого года, отметили в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству рядом со станцией метро "Цветной бульвар". Обновление Цветного бульвара является одним из важных проектов 2023 года в ЦАО, отметил он.

Специалисты в рамках мероприятий заменят старый асфальт на гранитную плитку, обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок пространство рядом с метро и многое другое.

