Московский театр иллюзии представит "Королевство цЫркляндия"

Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии

Премьера театрально-циркового спектакля "Королевство цЫркляндия" состоится в Московском театре иллюзии 28 октября и 17 ноября.

Смешную и одновременно трогательную сказку-притчу с цирковыми элементами и чудесными превращениями представит коллектив "Высокие Братья". Зрителей ждут эквилибр на моноцикле, иллюзионные номера, хулахупы, импровизация, сказочная, контактная трюковая клоунада и многое другое.

"Это история о Королевстве, которым правит Целестин XIII – добрый волшебник, повелитель и хранитель снов. Он наделен уникальным даром – превращать сны в желания и исполнять их. Вместе со своими верными друзьями – незаменимыми помощниками – он отправится в увлекательное путешествие по сновидениям", – рассказывает автор идеи постановки Денис Васильев.

Это не только добрая сказка, но и философская притча.

"Самое главное – никогда не предавать свои мечты, следовать им и, конечно же, помнить, что силы добра, любви и дружбы способны победить любое зло", – подчеркивает идейный вдохновитель спектакля.

Ранее в Московском театре иллюзии состоялась премьера семейного спектакля "Музыкальное безобразие". Все основные роли в нем исполнили профессиональные актеры с синдромом Дауна. В основу постановки лег авторский сценарий режиссера Сергея Котюха по мотивам книг Туве Янссон. Зрители увидели добрую сказку, повествующую о вселенной муми-троллей, которая является более совершенной версией нашего мира.