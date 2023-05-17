Премьера "Музыкального безобразия" пройдет на сцене Московского театра иллюзий

Фото: teatrmagic.ru

Премьерный показ семейного спектакля "Музыкальное безобразие" состоится в Московском театре иллюзии 24 мая. Все основные роли исполнят профессиональные актеры с синдромом Дауна.

Спектакль – совместная работа кинотеатрального проекта "ВзаимоДействие" и дизайнера Тони Воробьевой. В основу постановки лег авторский сценарий режиссера Сергея Котюха по мотивам книг Туве Янссон. Зрителей ждет добрая сказка, повествующая о вселенной муми-троллей, которая является более совершенной версией нашего мира.

Муми-тролли не отчаиваются, не огорчаются и все удары судьбы воспринимают как игру. Ирония – главное средство защиты белых хвостатых существ. Именно она помогает в разрешении конфликтов. В спектакле есть место для дружбы и любви, хулиганства и веселья, семьи и одиночества.

Сцену украсят замысловатые декорации от театрального и кинохудожника Алисы Кукуй, а музыкальная партитура состоит из композиций 1960–1970-х годов.

Кроме того, на сцене появятся герои, которых гости не ожидают здесь увидеть: Джон Леннон, Энди Уорхол, Мэрилин Монро, Александр Пушкин и многие другие.

Ранее стало известно, что 27 мая в рамках просветительской акции "Библионочь" в Москве состоится свыше 700 мероприятий.