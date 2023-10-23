Премьера сказки "Коза Луиза и НЛО" состоится в Театре сатиры 28 и 29 октября

Фото: пресс-служба Театра сатиры

Премьера спектакля "Коза Луиза и НЛО" состоится на Детской сцене Театра сатиры 28 и 29 октября.

В основе постановки – книга "Про Пятачкова, Копытцева и козу Луизу" писательницы и художницы Натальи Айги. По сюжету поросята-непоседы, которые любят современный рэп, и увлеченный компьютерными играми козленок отправляются на поиски НЛО. Но по пути они оказываются в непростой ситуации из-за обманщика волка. На помощь героям придут коза Луиза и ее дочь Козочка, которая ведет стримы о лесных приключениях.

"Эта настоящая детская история, где маленькие и трогательные персонажи пытаются осуществить свою мечту. Именно с ними, героями сказки, захотят сравнивать себя современные маленькие зрители. Следить за ними, искать свое я в предлагаемых обстоятельствах и, фигурально выражаясь, приподниматься над землей. Потому что поиск, желание открыть неизведанное, понять что-то новое, захотеть чего-то большего, осуществить свою мечту заложены в сущности каждого ребенка", – рассказала автор инсценировки и режиссер Лариса Крупина.

По словам худрука Театра сатиры Сергея Газарова, авторы создавали музыкальную сказку-приключение для современных детей, которая захватит внимание юного зрителя и заставит его следить за героями от начала до финала.

"И гаджеты, и музыка, и анимация, и костюмы – все это будет понятно и маленькому зрителю четырех лет, и десятилетнему школьнику. Как в настоящем взрослом, большом театре, где в репертуаре есть и пьесы по классическим произведениям, и пьесы современных драматургов, на Детской сцене Театра сатиры так же будут появляться современные пьесы, и наша новая премьера – тому подтверждение", – отметил Газаров.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале работ по капитальному ремонту фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. По словам мэра Москвы, все мероприятия планируют завершить в 2024 году, когда культурному учреждению исполнится 100 лет.