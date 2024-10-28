Композитор Григорий Гладков рассказал, как проходят его концерты

Композитор Григорий Гладков рассказал, что на его концертах взрослые с удовольствием поют детские песни. Зрители старшего возраста вместе с юными гостями поднимаются на сцену и подпевают.

По мнению Гладкова, такая любовь к его песням у взрослых объясняется воспоминаниями о счастливой поре жизни и детстве.

Большое интервью с композитором Григорием Гладковым выйдет в понедельник, 28 октября, в эфире телеканала Москва 24.