28 октября, 18:00Культура
Композитор Григорий Гладков рассказал, как проходят его концерты
Композитор Григорий Гладков рассказал, что на его концертах взрослые с удовольствием поют детские песни. Зрители старшего возраста вместе с юными гостями поднимаются на сцену и подпевают.
По мнению Гладкова, такая любовь к его песням у взрослых объясняется воспоминаниями о счастливой поре жизни и детстве.
Большое интервью с композитором Григорием Гладковым выйдет в понедельник, 28 октября, в эфире телеканала Москва 24.