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28 октября, 18:00

Культура

Композитор Григорий Гладков рассказал, как проходят его концерты

Композитор Григорий Гладков рассказал, как проходят его концерты

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Композитор Григорий Гладков рассказал, что на его концертах взрослые с удовольствием поют детские песни. Зрители старшего возраста вместе с юными гостями поднимаются на сцену и подпевают.

По мнению Гладкова, такая любовь к его песням у взрослых объясняется воспоминаниями о счастливой поре жизни и детстве.

Большое интервью с композитором Григорием Гладковым выйдет в понедельник, 28 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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