25 октября, 11:45Культура
Писатель Андрей Усачев рассказал, почему молодые писатели не пишут книги для детей
Писатель Андрей Усачев рассказал, что начинающие авторы книг редко пишут для детей. Вместо этого они обращаются к серьезным и взрослым вопросам.
Усачев признался, что и сам раньше пытался писать на важные темы, но после прочтения произведений Даниила Хармса осознал, что можно получать удовольствие от написания абсурдных историй. Он подчеркнул, что писать можно не только из-за страданий, но и ради радости.
Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24