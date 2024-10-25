Писатель Андрей Усачев рассказал, почему молодые писатели не пишут книги для детей

Писатель Андрей Усачев рассказал, что начинающие авторы книг редко пишут для детей. Вместо этого они обращаются к серьезным и взрослым вопросам.

Усачев признался, что и сам раньше пытался писать на важные темы, но после прочтения произведений Даниила Хармса осознал, что можно получать удовольствие от написания абсурдных историй. Он подчеркнул, что писать можно не только из-за страданий, но и ради радости.

Большое интервью с писателем Андреем Усачевым выйдет в пятницу, 25 октября, в эфире телеканала Москва 24