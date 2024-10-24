Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в Сочи затопило федеральную трассу

Новости регионов: в Сочи затопило федеральную трассу

На станции метро "Люблино" полиция задержала мужчину, угрожавшего машинисту

Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики "Сокол"

В Новочеркасске жители города остались без питьевой воды

Эксперт рассказал, какое наказание может получить рэпер Гуф за драку

Рэпер Гуф извинился за свое поведение

Рейсы "Аэрофлота" в Турцию выполняются по расписанию после усиления мер безопасности

Департамент транспорта опубликовал видео момента аварии на Угрешской улице

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о штатном воздушном сообщении с Турцией

Гаражи с мотоциклами загорелись в Некрасовке

В Сочи автомобилисты оказались в ловушке из-за сильного потопа. На выезде из Адлерского района федеральная трасса была затоплена, и дорога буквально ушла под воду. Из-за отсутствия возможности развернуться или свернуть, водителям пришлось двигаться вперед. Уровень воды в некоторых местах достигал более 20 сантиметров, сообщили в местной администрации. 

В Нефтеюганске полиция разыскивает школьника, который повредил несколько автомобилей, устроив краш-тест во дворе. По словам очевидцев, парень пинал каждую машину, проверяя, сработает ли сигнализация. В результате автомобили получили значительные повреждения, и владельцы обратились в полицию.

В Тольятти возле местного торгового центра очевидцы заметили табун верблюдов, которые столпились на газоне посреди проезжей части. Чтобы обеспечить безопасность животных и людей, автомобилисты перекрыли движение. В результате верблюдов удалось отогнать на парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортживотныерегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика