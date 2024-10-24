Новости регионов: в Сочи затопило федеральную трассу

В Сочи автомобилисты оказались в ловушке из-за сильного потопа. На выезде из Адлерского района федеральная трасса была затоплена, и дорога буквально ушла под воду. Из-за отсутствия возможности развернуться или свернуть, водителям пришлось двигаться вперед. Уровень воды в некоторых местах достигал более 20 сантиметров, сообщили в местной администрации.

В Нефтеюганске полиция разыскивает школьника, который повредил несколько автомобилей, устроив краш-тест во дворе. По словам очевидцев, парень пинал каждую машину, проверяя, сработает ли сигнализация. В результате автомобили получили значительные повреждения, и владельцы обратились в полицию.

В Тольятти возле местного торгового центра очевидцы заметили табун верблюдов, которые столпились на газоне посреди проезжей части. Чтобы обеспечить безопасность животных и людей, автомобилисты перекрыли движение. В результате верблюдов удалось отогнать на парковку.

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