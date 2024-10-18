"Программа наших передач": "Там-Там новости"

На телеканале РТР 5 мая 1992 года вышел первый выпуск детской программы "Там-Там Новости" производства студии РОСТ. Ежедневно на протяжении шести лет выходили 15-минутные эфиры для новостной программы, которую делали дети.

Поначалу зрители, пристально наблюдавшие за юными телеведущими и корреспондентами "Там-Там Новостей", недоумевали: "Телепередача, где обо всем рассказывают и все комментируют дети, в том числе весьма важные факты, – это нонсенс! У детей нет жизненного опыта, нет ответственности! Да и что у них вообще есть, кроме озорства и капризов?! Что с телевидением?!"

Однако лояльные граждане находили вполне убедительные аргументы в защиту информационного новшества. Главный из них: "Дети не хуже нас, взрослых! Мы должны считаться с их пониманием происходящего!"

На первых порах вокруг передачи разгорались такие жаркие споры, что в вышестоящие инстанции регулярно поступали жалобы. При этом изо дня в день самый уникальный из творческих экспериментов за всю историю отечественного ТВ продолжал оставаться в телевизионной сетке. Со временем люди привыкли к подростковым эфирам и по достоинству оценили и полюбили их обозревателей и репортеров.

Передача транслировалась до 1998 года, когда ее создатели выросли. Подробнее – в проекте "Программа наших передач".