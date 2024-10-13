"Киноулица": Ольга Волкова

В формате уличных посиделок ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РФ Ольгой Волковой популярный советский фильм "Вокзал для двоих" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Тишинскую площадь, Рижский вокзал и Таганскую площадь.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом. Подробнее – в программе "Киноулица".

