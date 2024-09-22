"Киноулица": Валентина Талызина

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной блестящую советскую комедию "Старики-разбойники" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Моховую и Трубниковский переулок.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А артистка вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

