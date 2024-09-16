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16 сентября, 13:45

Культура

"Сити": иммерсивная драма "Преступление и наказание" проходит в особняке "Дашков 5"

"Сити": иммерсивная драма "Преступление и наказание" проходит в особняке "Дашков 5"

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Иммерсивная драма "Преступление и наказание" проходит в особняке "Дашков 5". Действие постановки разворачивается сразу на трех этажах особняка. Зритель может наблюдать за происходящим, а может отправиться вслед за одним из героев. Помимо захватывающей сюжетной линии, в постановке присутствует много музыки, хореографии, сцена казни и даже рейв. Режиссером постановщиком нового шоу выступил Владимир Мирзоев. Он же снял одноименный сериал, премьера которого запланирована на осень. Ближайшие показы спектакля состоятся 20, 21 и 22 сентября.

16 сентября в 19:00 в "Иллюзионе" можно посмотреть хит советского проката – фильм "Москва слезам не верит". Показ фильма, приурочен к 85-летию со дня рождения режиссера. Владимира Меньшова.

А 20 сентября в Культурном центре ЗИЛ стартует второй Всероссийский фестиваль театрального искусства "Главный герой". Это проект, в котором примут участие любительские, народные, студенческие, частные, молодежные и профессиональные театры нашей страны. Цель фестиваля – найти и объединить современных талантливых исполнителей, актеров и режиссеров.

Подробнее – в программе "Сити".

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