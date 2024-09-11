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11 сентября, 15:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Дворянское гнездо"

"Звезды советского экрана": "Дворянское гнездо"

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Декабрь 1968 года. На развороте свежего журнала "Советский экран" яркие фотографии со съемок фильма "Дворянское гнездо", снятого режиссером Андреем Кончаловским по роману писателя Ивана Тургенева.

Как Кончаловский променял ватник и шапку-ушанку на элегантные шляпы? Зачем ему понадобились сразу четыре художника для работы над новой картиной? Как Ирина Купченко спасла его от депрессии во время съемок фильма "Дворянское гнездо"? За что Кончаловский дал пощечину европейской кинозвезде Беате Тышкевич? И как его семья лишилась фамильных драгоценностей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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