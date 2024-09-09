"Звезды советского экрана": "Когда деревья были большими"

Январь 1962 года. В первом номере киножурнала "Советский экран" в рубрике "Репортаж с киносъемок" была опубликована статья "Что случилось с Кузьмой Иордановым?", посвященная новому фильму с Юрием Никулиным в главной роли "Когда деревья были большими".

Почему фильм "Когда деревья были большими" пытались запретить? Кто мог сыграть главную роль вместо Юрия Никулина? Сколько тарелок борща съела Инна Гулая на пробах? Как гример испортил Людмиле Чурсиной дебют в кино? И чье слово решило судьбу картины? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".