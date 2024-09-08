Скончался руководитель тюменского театра "Ангажемент" Леонид Окунев

Фото: vk.com/Молодежный театр "АНГАЖЕМЕНТ" имени В. С. Загоруйко

В Тюмени ушел из жизни актер и художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев. Ему было 75 лет, сообщает РБК со ссылкой на представителей учреждения.

Окунев родился в 1949 году в Тюмени. Выбрав профессию актера, с 1969 по 1971 год он служил в челябинском театре драмы, а затем перешел в тюменский драмтеатр, где проработал вплоть до 1975 года. После этого артист также служил в архангельском и северо-казахстанском театрах. В 1984 году он вновь приехал в Тюмень, где возглавил студенческий театр местного индустриального университета.

В 1993 году вошел в число основателей молодежного театра "Ангажемент". С того момента Окунев выполнял обязанности его директора и художественного руководителя, а также играл в некоторых постановках. В их числе такие спектакли, как "Носферату" и "Очень простая история".

С 1968 года Окунев также снимался в кино. Сперва он играл в фильмах эпизодические роли, но с течением времени начал получать и главные. Так, актер сыграл в сериалах "Герой нашего времени" и "Апостол".

Уже в 2019 году Окунев получил звание "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области". В 2022 году он также стал "Почетным гражданином города Тюмени", а в следующем году ему вручили национальную актерскую премию "Фигаро".

