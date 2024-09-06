Умер кинооператор фильмов "Мимино" и "Война и мир" Анатолий Петрицкий

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Кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, снявший фильмы "Мимино" и "Война и мир", скончался в возрасте 92 лет. Об этом союз сообщил на сайте.

Петрицкий ушел из жизни 6 сентября 2024 года. Организация выразила соболезнования родным и друзьям.

Прощание с Петрицким пройдет 9 сентября в ритуальном зале Первой Градской больницы по адресу Ленинский проспект, дом 8, корпус 17. О времени прощания будет известно позже.

Анатолий Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове. В 1955 году он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Александра Гальперина). Его первая полнометражная работа – фильм "Мой младший брат" режиссера Александра Зархи.

Петрицкий, кроме фильмов "Мимино" и "Война и мир", снял такие картины, как "Каждый вечер в одиннадцать", "Мой ласковый и нежный зверь", "Назначение", "Было у отца три сына" и другие.

В 2001 году кинооператор был руководителем работы по восстановлению фильма "Илья Муромец", снятого в 1956 году режиссером Александром Птушко.

Петрицкий являлся обладателем Почетного приза за сложные движения камеры. Эта награда была вручена ему на VII конгрессе МАНК в Праге в 1966-м. Кроме того, он был награжден Призом "Золотая камера" за вклад в кинематограф на XXVIII МКФ операторского мастерства в Битоле Manaki Brothers в 2007 году.

В 2010-м Петрицкий получил Премию киноизобразительного искусства "Белый квадрат" Гильдии кинооператоров СК России – "За вклад в операторское искусство".