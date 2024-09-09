ТАСС: Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ведущий КВН Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС источник, приближенный к окружению телеведущего.

Время и дата церемонии прощания и похорон пока уточняются, добавил он.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Он скончался в возрасте 82 лет. Причины и другие подробности его смерти не разглашаются, но информацию о том, что ведущий КВН ушел из жизни, подтвердил его сын Александр Масляков – младший.

Многие комики, юмористы и бывшие игроки КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова, в том числе Павел Воля, Сергей Светлаков и другие. К ним присоединились и актеры, включая Дмитрия Нагиева и Михаила Башкатова. Многие из них отметили, что именно благодаря Маслякову на телевидении появились десятки талантливых людей, которые стали большими звездами.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что в последние годы ведущий КВН боролся с неоперабельной опухолью в легких.

