"Киноулица": Елена Проклова

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Еленой Прокловой известную советскую трагикомедию "Гори, гори, моя звезда" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Таганку, Мосфильмовскую, долину реки Сетунь.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".

