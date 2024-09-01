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01 сентября, 12:00

Культура

"Киноулица": Елена Проклова

"Киноулица": Елена Проклова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Еленой Прокловой известную советскую трагикомедию "Гори, гори, моя звезда" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Таганку, Мосфильмовскую, долину реки Сетунь.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".

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