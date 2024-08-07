"Раскрывая тайны звезд": Евгений Князев

Евгений Князев уже много лет является ведущим актером театра имени Вахтангова, любимцем кинозрителей и ректором Театрального института имени Бориса Щукина. Вопреки желанию супруги, он уже больше 20 лет возглавляет одну из главных высших театральных школ в мире.

Пока там считают, что ректорская работа для Евгения Князева находится в приоритете, коллеги по театру убеждены, что сцена для него превыше всего. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".