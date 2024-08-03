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03 августа, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Василий Меркурьев

"Раскрывая тайны звезд": Василий Меркурьев

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Худрук Театра на Юго-Западе Олег Леушин рассказал об особенностях работы его артистов

Василий Меркурьев был поистине народным артистом. Его обожали зрители, ведь на экранах он был воплощением настоящего советского мужчины: честного, веселого, благородного, а еще для каждого он был абсолютно родным человеком. В какой бы роли он ни снимался, от него всегда исходили тепло и любовь.

Славу и признание подкрепляли и три Сталинские премии. Казалось, обласканный и зрителями, и властью артист должен жить более, чем благополучно. Но Василий Меркурьев жил так же, как большинство советских людей того времени: не только в постоянных поисках дополнительных заработков, но и в страхе, что завтра его супругу могут забрать, как уже забрали других близких ему людей.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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