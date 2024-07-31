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31 июля, 23:15

M24.RU

Мюзикл "Сокровища старинной усадьбы" показали в Воронцовском парке

Мюзикл "Сокровища старинной усадьбы" показали в Воронцовском парке

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31 июля в Воронцовском парке представили премьеру мюзикла "Сокровища старинной усадьбы". Постановка посвящена истории утерянного имения Воронцово. Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с артистами и режиссером.

Авторы мюзикла воссоздали образ утраченного имения, используя архивные данные из книги исследователя Михаила Коробко "Усадьба Воронцово".

В постановке участвовали 38 актеров музыкальных театров столицы. Согласно сюжету, молодые архитекторы попадут в XVIII век, в то время, когда усадьба Воронцово активно застраивалась, и станут свидетелями разных исторических событий, найдут сокровища и встретят любовь.

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