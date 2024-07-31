Собянин рассказал, как город вдохнул новую жизнь в выставочные залы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В объединение "Выставочные залы Москвы" входит уже 23 галереи в 9 округах Москвы, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Большую часть залов открыли еще в конце 1980-х годов для экспозиций художников, не входивших в профильные ассоциации. В 2013 году в них вдохнули новую жизнь, создав объединение. Последнее и сейчас работает со всеми жанрами и видами искусства, напомнил мэр.



"За 11 лет на площадках объединения прошло 2 500 выставок, ежегодно их посещают более 270 000 человек", – сказал он.

Здесь же можно послушать лекции, посетить мастер-классы и встречи с живописцами. Так, Галерея Краснохолмская реализует проект в сфере экспериментального звукового искусства – саунд-арта, а в одной из комнат Галереи Давыдково на Кременчугской улице находится "Музей истории куклы", где собраны обитатели кукольных театров со всего мира.

Галерея на Шаболовке развивает Музей Авангарда, где можно узнать подробнее об архитектуре Москвы 1920–1930-х годов, а в Галерее Беляево открыт "Центр идентичности – музей района", где документируют районный архив, создавая не обычный краеведческий музей, а динамичное пространство, здесь же проходят различные художественные выставки.

Галерея Беляево не ограничивается экспозициями, являя собой многофункциональный культурно-просветительский центр, а Галерея парк взаимодействует с местным сообществом и создает проекты, связанные с историей и наследием Тимирязевского района Москвы. Также горожанам доступна Мета-Галерея 23, которая существует в виртуальном пространстве на платформе Voltep.

В этом году в объединение вошла Галерея на Трубной, которая ставит перед собой задачи популяризовать современное искусство РФ. Здесь же работает Академия креативных компетенций Arcus. Кроме того, Галерея Выхино и Печатники, а также независимый Театр Архитектурной Формы – Мастерская ТАФ объединились в проект "Протомузей", который предоставляет альтернативу идеологии потребления.

"Особенность экспозиции в живой среде, где не только открыто показана коллекция, которую можно трогать, рисовать и изучать, но и проводятся интерактивные образовательные и просветительские программы", – уточнил Собянин.

Также в рамках проекта уже пятый год проводится фестиваль "Частоты", который помогает развивать инновационные проекты в области экспериментальной науки и искусства. Так, пятый сезон фестиваля покажет серию выставок, рассказывающих о физических феноменах: поле, энергия, импульс, частота, звук, свет, цвет, дифракция и интерференция.

Для москвичей доступны и другие фестивали. Так, участники "Русского стиля. Взгляда из XXI века" хотят переосмыслить традиционные орнаменты и ремесла России, объединив их с новыми трендами, а фестиваль "Книж-Движ" приобщает детей к искусству за счет книжных иллюстраций.

Кроме того, объединение организовало арт-маркет в рамках вернисажа "Искусство рядом", который проходит на Никитском бульваре. К настоящему моменту гости приобрели уже свыше 3 тысяч работ. Выставка доступна до 8 сентября.

