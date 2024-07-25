"Сити": какие пять фильмов можно посмотреть в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах на этой неделе. Например, можно выбрать картину "Она танцует", состоящую из четырех новелл, каждая из которых посвящена историям любви за почти 20 лет.

Также в афише есть спортивная драма "В потоке трех стихий", картина "Королевство полной луны", мультфильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками", комедия "Герой наших снов". Подробнее – в программе "Сити".