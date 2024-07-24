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24 июля, 12:45

Культура

Народный артист РФ Иван Агапов рассказал, как Марк Захаров подбирал труппу в "Ленком"

Народный артист РФ Иван Агапов рассказал, как Марк Захаров подбирал труппу в "Ленком"

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Народный артист России Иван Агапов рассказал, что Марк Захаров подбирал очень разных актеров в труппу "Ленкома". Среди них были как молодые артисты, так и старшее поколение, которое могло передать опыт.

Кроме того, Агапов отметил, что в театре было принято вместе проживать успехи и трагические моменты, а также взаимодействовать на равных.

Большое интервью с Иваном Агаповым выйдет в среду, 24 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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