Народный артист РФ Иван Агапов рассказал, как Марк Захаров подбирал труппу в "Ленком"

Народный артист России Иван Агапов рассказал, что Марк Захаров подбирал очень разных актеров в труппу "Ленкома". Среди них были как молодые артисты, так и старшее поколение, которое могло передать опыт.

Кроме того, Агапов отметил, что в театре было принято вместе проживать успехи и трагические моменты, а также взаимодействовать на равных.

Большое интервью с Иваном Агаповым выйдет в среду, 24 июля, в эфире телеканала Москва 24.