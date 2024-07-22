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Новости

22 июля, 22:00

Город

Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в Москве

Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в Москве

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Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в библиотеке иностранной литературы. Этот ежегодный праздник проводится в третий раз при поддержке правительства Москвы.

"Иностранка" подготовила для своих читателей и всех желающих цикл лекций, концертов и выставок. Все они посвящены истории и искусству. В мероприятиях примут участие дипломаты, а также ученные, художники и музыканты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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