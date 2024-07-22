Семь тысяч горожан получили баллы за оценку событий "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Семь тысяч жителей столицы дали оценку мероприятиям, которые проводятся в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". За голосование на портале "Активный гражданин" они получают по 300 городских баллов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Еженедельно победителей выбирает генератор случайных чисел. Запланировано провести еще семь розыгрышей баллов, которые впоследствии можно потратить на товары или услуги у партнеров акции "Миллион призов".

Москвичи могут получить билеты на спектакль, сувениры, а также скидки в кафе, магазинах и аптеках. Также баллы можно направить в благотворительные фонды.

Для участия у пользователя должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru и регистрация на портале "Активный гражданин". Горожанам предлагают оценить мероприятия по пятибалльной шкале с помощью QR-кодов, которые можно найти на площадках фестиваля. О других правилах участия в голосовании можно узнать по ссылке.

Мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят и на московских набережных. У жителей столицы будет возможность познакомиться с иностранными традициями и разными культурами мира. Так, например, 25 июля на набережной "Музеона" пройдет мастер-класс по аргентинскому танцу – танго нуэво.

