В ТиНАО обновят инфраструктуру трех парков

В ТиНАО обновят инфраструктуру трех крупных парков – "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек". О том, какие именно работы проведут, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

В парке "Красная Пахра" заменят спортивное и игровое оборудование, установят новые лавки, обновят покрытия площадок и прогулочных дорожек, мангальные зоны на берегу реки Пахры. В парке "Сосны" изменят планировку территории и функционал площадок, приведут в порядок досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов.

В свою очередь, в парке "Ручеек" обновят детскую зону на берегу пруда, а также две спортивные территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.