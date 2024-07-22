22 июля, 07:15Город
Специалисты начали работы по благоустройству подходов к речным причалам
Специалисты начали работы по благоустройству подходов к двум речным причалам – Кутузовский и Сити–Багратион. Они расположены на набережной Тараса Шевченко на расстоянии в полкилометра.
По задумке проектировщиков обе пристани станут единым комфортным пространством для отдыха со спортивными площадками, скверами и прогулочной зоной. Кроме того, здесь появятся дороги с экологичным покрытием.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.