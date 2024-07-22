Специалисты начали работы по благоустройству подходов к речным причалам

Специалисты начали работы по благоустройству подходов к двум речным причалам – Кутузовский и Сити–Багратион. Они расположены на набережной Тараса Шевченко на расстоянии в полкилометра.

По задумке проектировщиков обе пристани станут единым комфортным пространством для отдыха со спортивными площадками, скверами и прогулочной зоной. Кроме того, здесь появятся дороги с экологичным покрытием.

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