10 июля, 18:15Новости
Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха
В рамках благоустройства в Парке Горького появятся несколько павильонов, пять кластеров, также специалисты обновят дорожки и сады. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Особенное внимание специалисты уделят Пушкинской набережной, так как она является главным прогулочным маршрутом зеленой зоны. На ней можно будет покататься на велосипедах, самокатах и роликах. Первый этап работ закончится уже в этом году.
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