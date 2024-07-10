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10 июля, 18:15

Новости

Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха

Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха

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Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького

Работы на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2024 году

В рамках благоустройства в Парке Горького появятся несколько павильонов, пять кластеров, также специалисты обновят дорожки и сады. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Особенное внимание специалисты уделят Пушкинской набережной, так как она является главным прогулочным маршрутом зеленой зоны. На ней можно будет покататься на велосипедах, самокатах и роликах. Первый этап работ закончится уже в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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