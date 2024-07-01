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Новости

01 июля, 11:30

Город

Современный городской квартал появится в Отрадном по программе КРТ

Современный городской квартал появится в Отрадном по программе КРТ

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Часть бывшей промзоны № 50 Алтуфьевское Шоссе на северо-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

По итогам реализации проекта в районе Отрадное будет создан современный квартал, где смогут найти работу более 3,5 тысячи горожан. На участке планируется возвести жилье площадью более 146 тысяч квадратных метров и нежилые объекты, площадь которых превысит 150 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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